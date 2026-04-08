Papa Leone, primo Pontefice in Algeria

Sarà una visita storica quella di Leone XIV in Algeria. Per la prima volta, infatti, un Pontefice mette piede in questo Paese quasi esclusivamente musulmano. Un Paese al crocevia di mondi, culture e religioni diverse. E anche in bilico tra un passato doloroso e un futuro incerto. Qui, sulle orme di Sant’Agostino, Papa Leone porterà un messaggio di fratellanza e di pace. Come ci racconta il vescovo di Orano padre Davide Carraro, missionario del Pime.

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio di Riccardo Zoletto