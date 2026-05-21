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La truffa della crisi climatica

Da una strada del Perù alla Terra dei Fuochi: LeoPop racconta Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nel segno della Laudato si’.
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May 21, 2026
In Perù una strada oggi porta il nome di papa Leone XIV. È la stessa strada che il ciclone Yaku sommerse nel 2023, lasciando famiglie senza casa e un’intera comunità in ginocchio. Da lì parte questa puntata di LeoPop: dal rapporto tra Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nei giorni in cui si celebra l’undicesimo anniversario della Laudato Si’,  
Attraverso testimonianze, discorsi e gesti concreti, raccontiamo come l’ex vescovo di Chiclayo abbia vissuto accanto alle popolazioni colpite da alluvioni e disastri ambientali, trasformando la cura del creato in una missione evangelica e spirituale. Dall’ecologia integrale, fino alle denunce contro l’egoismo politico e le disuguaglianze provocate dal cambiamento climatico, emerge il profilo di un Papa convinto che “questo sia il tempo di passare dalle parole ai fatti”.
Da qui la scelta di visitare il 23 maggio la Terra dei Fuochi, ad Acerra, dove l’inquinamento uccide vite umane e ambiente. In un momento storico in cui il presidente degli Stati Uniti parla del riscaldamento globale come di una “truffa” colossale, ricostruiamo le radici del magistero ambientale di Leone XIV, che considera la salvaguardia del pianeta una delle sfide decisive per il futuro dell’umanità.

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