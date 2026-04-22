Papa Leone, dall’Africa al mondo

Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione

Pace, dialogo, riconciliazione, fraternità, attenzione ai giovani e agli emarginati… Sono molti i temi al centro del viaggio di Papa Leone in Africa. E anche le prese di posizione. Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione, sfruttamento e neocolonialismo. Un messaggio non solo per l’Africa, ma per il mondo intero…

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto