Papa Leone, dall’Africa al mondo
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Dall’Algeria a sant’Agostino: chi era e cosa dice sulla pace? Nel nuovo episodio.
La storica visita di Leone XIV in Algeria, tra dialogo, pace e memoria di Sant’Agostino, nel racconto del vescovo di Orano padre Davide Carraro.
Pasqua è il centro della fede cristiana, ma proprio della resurrezione i cristiani sembrano parlare sempre meno.
L’attacco a Iran e regime riaccende i riflettori su uno sciismo molto più complesso del potere teocratico: una tradizione spirituale che oggi parla anche il linguaggio del dissenso e della domanda di laicità.
Perché Gesù nei Vangeli non ride mai? Da questa domanda prende avvio una riflessione sulla vera gioia cristiana, tra Scritture, santi e una fede capace di trasformare anche il buonumore in segno di pienezza.