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Papa Leone, dall’Africa al mondo

Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione
1 min di lettura
April 22, 2026
Pace, dialogo, riconciliazione, fraternità, attenzione ai giovani e agli emarginati…  Sono molti i temi al centro del viaggio di Papa Leone in Africa. E anche le prese di posizione. Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione, sfruttamento e neocolonialismo. Un messaggio non solo per l’Africa, ma per il mondo intero…
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

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