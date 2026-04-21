Arriva Antonio Genovesi, nasce l’economia civile

L’ultima tappa di questo secondo lungo viaggio con Luigino Bruni, Scelte capitali, ci porta al confine tra quella che è – ufficialmente – l’economia civile e tutto ciò che si è sviluppato prima. Siamo, infatti, arrivati ad Antonio Genovesi, ispirato dal maestro Antonio Muratori: filosofo, bollato come eretico, è stato tra i pionieri della visione moderna dell’economia. Una scelta controcorrente, la sua, che gli costò la considerazione della Chiesa ma lo portò a veder fondata la prima “cattedra” di economia