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Arriva Antonio Genovesi, nasce l’economia civile

di Luigino BruniMarco Ferrando
L’ultima tappa di questo secondo lungo viaggio con Luigino Bruni
1 min di lettura
April 21, 2026
Arriva Antonio Genovesi, nasce l’economia civile
L’ultima tappa di questo secondo lungo viaggio con Luigino Bruni, Scelte capitali, ci porta al confine tra quella che è – ufficialmente – l’economia civile e tutto ciò che si è sviluppato prima. Siamo, infatti, arrivati ad Antonio Genovesi, ispirato dal maestro Antonio Muratori: filosofo, bollato come eretico, è stato tra i pionieri della visione moderna dell’economia. Una scelta controcorrente, la sua, che gli costò la considerazione della Chiesa ma lo portò a veder fondata la prima “cattedra” di economia

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