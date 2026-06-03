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Noi missionari e l’intelligenza artificiale

L’enciclica Magnifica Humanitas letta con i missionari: l’IA cambia il mondo, ma la sfida resta custodire l’umano
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1 min di lettura
June 3, 2026
L’enciclica di Leone XIV “Magnifica Humanitas” sta facendo discutere per il tema della “custodia dell’umano” che il Papa pone riguardo all'intelligenza artificiale, questo strumento potentissimo che sta cambiando non solo dispositivi e abitudini, ma anche il nostro sguardo. Ed è una riflessione che accomuna oggi l’ipertecnologico Giappone, dove i robot per l’assistenza domiciliare agli anziani sono già realtà, come le periferie delle metropoli africane e persino l’Amazzonia. Per questo abbiamo voluto provare a leggere le parole di papa Leone insieme ad alcuni missionari, a partire dai volti dell’intelligenza artificiale che incontrano loro tra la gente con cui camminano ogni giorno.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

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