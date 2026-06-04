A scuola siamo ancora nemici: Bosnia Erzegovina, trent'anni dopo

In Bosnia Erzegovina la guerra è finita da poco più di trent'anni. Eppure, una vera pace non è ancora arrivata. Lo racconta anche il sistema delle "due scuole sotto lo stesso tetto": bambini che in classe si dividono in base alla propria origine etnica. Storia di queste scuole, e di chi prova ogni giorno a cambiare le Istituzioni scolastiche: a unire le persone invece di separarle.

In Bosnia Erzegovina la guerra è finita da poco più di trent'anni. Eppure, una vera pace non è ancora arrivata e le divisioni etniche continuano a incidere in modo determinante nella società. C'è un luogo specifico che continua a raccontarlo, un luogo dove vanno i più piccoli: parliamo del sistema delle due scuole sotto lo stesso tetto. Bambini che giocano insieme al parco, appena entrati a scuola si dividono in base alla propria origine etnica: classi diverse, programmi scolastici differenti. È un sistema - condannato dalle principali Istituzioni internazionali - che mostra come dopo una guerra sia complesso convivere tra identità diverse, eppure tutte con lo stesso diritto a stare su un territorio. Ne parliamo in questo nuovo episodio di "A casa loro" con Samir Agic, responsabile di Code Jajce, realtà che si occupa di riconciliazione nel post-guerra e che ogni giorno si impegna per superare il sistema di segregazione scolastica.