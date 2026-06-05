El tornaviaje, la rotta del ritorno

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SPECIALE ENCICLICA
May 29, 2026
Un episodio per capire perché, secondo l'esperto Matteo Flora, questa enciclica potrebbe essere “uno dei testi più importanti scritti sull’intelligenza artificiale dal 2020 a oggi”
May 22, 2026
Da una strada del Perù alla Terra dei Fuochi: LeoPop racconta Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nel segno della Laudato si’.
May 15, 2026
Leone XIV e i giovani: un legame fatto di ascolto, fiducia e gesti concreti. Un invito a non rimandare: costruire oggi pace e futuro.
May 8, 2026
Il primo anno di Leone XIV racconta un Papa che guida la Chiesa come servizio: dialogo, discernimento, unità e un’autorità capace di fare spazio a Cristo.
May 1, 2026
Leone XIV dialoga anche con governi autoritari, ma senza tacere corruzione e ingiustizie.