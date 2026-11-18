Le elezioni di Medio termine negli Stati Uniti hanno dimostrato che la parabola di Trump è inesorabilmente in discesa anche all’interno dell’elettorato cattolico. Ma qual è il volto e quale il peso del cattolicesimo nella società, ai tempi del primo Papa americano? Massimo Faggioli, docente alla Villanova University in Pennsylvania, ci guida dalle parrocchie alle università fin dentro ai centri del potere politico, alla scoperta di una Chiesa in trasformazione, che sta ritrovando una voce unitaria. E che oggi, diventata la più numerosa nel Paese, è «un punto di riferimento importante di fronte a sfide epocali, dalle migrazioni alle incognite dell’intelligenza artificiale».

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto