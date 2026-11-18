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Anche tra i cattolici convinti diminuisce la partecipazione alla Messa domenicale. Ma si può vivere pienamente la fede senza l’Eucaristia e senza la dimensione comunitaria della Chiesa?
Il Perù attende il ritorno di Leone XIV, missionario per oltre vent’anni nel Paese. Tra speranze e sfide, il racconto di Véronique Lecàros, che ha collaborato con il futuro Papa a Chiclayo
Si può pregare per i defunti ovunque. Ma allora che senso ha visitare le loro tombe? È davvero inutile andare al cimitero? E cosa dice la Chiesa cattolica
In Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno dato vita al Villaggio della Gioia, un’esperienza missionaria francescana laica che coinvolge famiglie e volontari al servizio dei bambini e delle persone con disabilità
Come si calcola la loro retribuzione? Insomma, fare il prete conviene?