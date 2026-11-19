© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire
Altri episodi
In Italia, e nel mondo, la spesa militare ha raggiunto livelli record. Ma chi produce, vende e trasporta le armi? E soprattutto, chi controlla dove finiscono?
In questo episodio esploriamo l'esperienza di Prendi In Casa che fa incontrare anziani soli e giovani senza casa, creando una nuova alleanza intergenerazionale
L'elaborazione del lutto e il bisogno del ricordo dei nostri cari defunti. Non solo nei luoghi tradizionali della memoria, i cimiteri. Ma anche attraverso l'esperienza delle cabine del vento
In una società che allontana l’idea della morte e quando avviene la riduce a un evento privato, i cimiteri sono rimasti il luogo della memoria dei defunti
Perché ci serve una ricorrenza per tornare nel luogo che custodisce una parte della nostra storia? E soprattutto, che rapporto abbiamo oggi con la morte?