Come si lavora con gli uomini autori di violenza? E quali possibilità ci sono di interrompere comportamenti che spesso affondano le radici in modelli culturali e relazionali difficili da riconoscere? In questa puntata di Dentro l’Avvenire Maria Gomiero esplora i Centri per uomini autori di violenza (CUAV) e i percorsi di responsabilizzazione e cambiamento.

Ne parliamo con Francesca Garbarino, vicepresidente della cooperativa CIPM, che da anni lavora con gli uomini autori di violenza, e con Daniele Casale, psicologo e operatore del Centro per uomini autori di violenza Andrea della Fondazione Somaschi. Dagli strumenti per prevenire la recidiva al lavoro di rete con i servizi territoriali, fino agli incontri con gli adolescenti: perché contrastare la violenza significa anche riconoscerla prima che si manifesti e mettere in discussione la cultura che la alimenta.