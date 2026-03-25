Iran, il fattore sciita

L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran ha messo nel centro del mirino il regime teocratico istituito dall’ayatollah Khomeini nel 1979. Ma l’islam sciita, che nel Paese è religione di Stato, va ben oltre la dottrina predicata dal clero al potere: lo studioso Mohammad Ali Amir-Moezzi ci racconta i diversi volti di una ricca tradizione spirituale e culturale, che ha saputo anche trasformarsi in dissenso nelle recenti proteste. E che è compatibile con quella laicità a cui aspirano milioni di iraniani.

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Jacopo Dessì