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Iran, il fattore sciita

L’attacco a Iran e regime riaccende i riflettori su uno sciismo molto più complesso del potere teocratico: una tradizione spirituale che oggi parla anche il linguaggio del dissenso e della domanda di laicità.
1 min di lettura
March 25, 2026
L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran ha messo nel centro del mirino il regime teocratico istituito dall’ayatollah Khomeini nel 1979. Ma l’islam sciita, che nel Paese è religione di Stato, va ben oltre la dottrina predicata dal clero al potere: lo studioso Mohammad Ali Amir-Moezzi ci racconta i diversi volti di una ricca tradizione spirituale e culturale, che ha saputo anche trasformarsi in dissenso nelle recenti proteste. E che è compatibile con quella laicità a cui aspirano milioni di iraniani.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Jacopo Dessì

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