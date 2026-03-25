Iran, il fattore sciita
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Perché Gesù nei Vangeli non ride mai? Da questa domanda prende avvio una riflessione sulla vera gioia cristiana, tra Scritture, santi e una fede capace di trasformare anche il buonumore in segno di pienezza.
L’esperienza di padre Daniele Mazza mostra che il dialogo è possibile: nasce dalla conoscenza dell’altro e cresce nell’amicizia.
Oltre 370 mila fedeli ad Assisi per san Francesco: il nuovo episodio di Taccuino celeste si interroga sul senso della venerazione delle reliquie, tra devozione autentica e rischio di spettacolarizzazione.
Un episodio sulla missione tra i Sioux: identità, fede e l’eredità di Alce Nero, possibile santo.
L’attenzione agli altri è sempre un dovere per i cristiani, specialmente in Quaresima