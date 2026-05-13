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Come capire se la Madonna appare davvero?

Maggio è il mese che la Chiesa cattolica dedica alla Madonna. L’occasione per approfondire il ruolo della Vergine nel disegno della salvezza, compreso il significato delle sue apparizioni. Chi decide se sono autentiche?
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May 13, 2026
Maggio è il mese che la Chiesa cattolica dedica alla Madonna. L’occasione per approfondire il ruolo della Vergine nel disegno della salvezza, compreso il significato delle sue apparizioni. A questo proposito, chi decide se sono autentiche? Quali i criteri per stabilirlo? E come vengono giudicati i veggenti?
Come capire se la Madonna appare davvero? Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto 

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