Il mondo classico e l’arte del pensiero

La terza puntata si sposta nel mondo classico per cercare, tra Grecia e Roma, le radici dell’economia civile. Un passaggio essenziale per capire il legame tra sapienza, cultura e pensiero economico.

Dopo aver esplorato la Bibbia, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento, l’itinerario di Scelte capitali si sposta nel tempo e nello spazio: nella terza puntata la ricerca del “filo rosso” dell’economia civile si sposta nella cultura classica.

Non c’era alternativa, in fondo. Perché – guardando anche più avanti – l’economia, la cultura e la filosofia medievale (e quindi poi moderna) non si possono comprendere fino in fondo senza fare i conti veramente con il mondo greco e quello romano, con tutta la sua straordinarietà espressa nelle arti, nel pensiero, nelle aspirazioni di progresso.

Agli occhi dell’economista l’eredità del mondo biblico è nella legge, i profeti e la sapienza. Quella del mondo greco, invece, si vede nell’amore per la conoscenza e per la sapienza, nella voglia di costruire un pensiero che d’ora in avanti segnerà tutte le epoche.