Sierra Leone, i bambini bruciati dalla soda

La produzione di sapone in casa, incoraggiata da piccole ong per l'empowerment femminile, causa centinaia di incidenti: i figli bevono per sbaglio la sostanza diluita nell’acqua. Il nostro viaggio nell’unico ospedale che li assiste, quello di Emergency

Una buona idea, nata all’inizio degli anni Duemila, dopo la guerra civile, per aiutare le donne, si è trasformata in una catena silenziosa di incidenti che coinvolge più di 250 bambini ogni anno, costretti a convivere con un sondino dallo stomaco, dal quale si nutriranno per il resto della loro esistenza. In questo episodio di Dentro l’Avvenire l’inviata in Sierra Leone Antonella Mariani racconta le storie di Kumbo, Ibrahim e altri bambini, dei medici e degli infermieri che li curano. E di una infermiera che ha trasformato la tragedia in una grande storia d’amore, adottando la piccola Mariama, sopravvissuta alla soda