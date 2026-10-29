Perché andiamo ancora al cimitero?

Che posto ha la morte nella società di oggi? In un tempo che tende ad allontanarla dalla vita quotidiana, i cimiteri restano luoghi della memoria, ma il nostro rapporto con i defunti si trasforma. Tra nuove abitudini, architetture che aprono i cimiteri alla città e cabine telefoniche in cui affidare al vento le parole mai dette, un viaggio in tre puntate speciali di Dentro l'Avvenire per esplorare i modi in cui ricordiamo chi non c’è più. Per riscoprire il valore dei riti condivisi, il ruolo della comunità nell’elaborazione del lutto e i legami che, anche dopo la morte, continuano a vivere.
Un recente sondaggio dell’Istituto Cattaneo sul rapporto degli italiani con la morte, ci racconta che sette persone su dieci vanno al cimitero almeno una volta l’anno, mentre soltanto il 14,1% dice di andarci almeno una volta al mese, in questa puntata Enrico Lenzi ne ha parlato con Annagiulia Ghinassi, psicologa, psicoterapeuta, docente e direttrice didattica del Master Tutto è Vita in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire.
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