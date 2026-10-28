A cosa serve andare al cimitero?

Lo sentiamo dire sempre più spesso, anche dai credenti: non serve andare al cimitero, io posso pregare per il morto ovunque, lui non è nella tomba. Ma è davvero così? È inutile visitare le tombe dei nostri cari? Cosa dice la Chiesa cattolica?
Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni.
Montaggio: Riccardo Zoletto
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