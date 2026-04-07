Siamo in Siria, ci troviamo nel cortile di un collegio cristiano, uno dei pochissimi rimasti nel Paese. È dei fratelli maristi di Aleppo. Il cortile è pieno di ragazze e ragazzi, quasi tutti sono arrivati come sfollati nel 2013 nel mezzo della guerra civile che per anni ha insanguinato la regione.

Tanti giovani cristiani siriani da qui se ne vogliono andare. È divenuto un mantra incessante dopo che la Siria, a dicembre dell'anno scorso, è stata sconvolta da un cambiamento politico che ha travolto il Paese. Il governo è stato rovesciato, hanno preso potere gli uomini di Ahmad al-Sharaa. Continua così il lento, ma inesorabile esodo dei cristiani iniziato già nella seconda metà del secolo scorso.

Luca Geronico, nel nuovo episodio di Dentro l'Avvenire, racconta la vita di George Sabe, fratello marista di Aleppo: l’ultimo cristiano di Siria.