Dai cracker proteici allo yogurt zero zuccheri, dalle diete da 1.200 calorie alle challenge per allenarsi due volte al giorno: sui social il benessere alimentare sembra avere una formula precisa, fatta di restrizioni, disciplina e corpi sempre più magri. Anche al supermercato le nostre scelte sono influenzate dalla ricerca di prodotti «fit», senza grassi o senza zuccheri, mentre il controllo del peso diventa per molti un pensiero costante. Ma quando l'attenzione alla salute si trasforma in un'ossessione?

In questa puntata di Dentro l'Avvenire, Anna Gialdini insieme a Giulia Vincenzo, biologa nutrizionista e divulgatrice sui social, e Antonio Maturo, sociologo e professore all'Università di Bologna, racconta come stanno cambiando il nostro rapporto con il cibo e i modelli estetici. Dalla nuova retorica della disciplina alimentare alla magrezza come possibile simbolo di status, passando per la pressione degli algoritmi e la solitudine, proviamo a distinguere il benessere autentico dalle nuove forme di controllo del corpo.