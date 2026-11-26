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Contrastare la violenza significa riconoscerla prima che si manifesti, mettere in discussione la cultura che la alimenta e intervenire su chi la commette
In Italia, e nel mondo, la spesa militare ha raggiunto livelli record. Ma chi produce, vende e trasporta le armi? E soprattutto, chi controlla dove finiscono?
In questo episodio esploriamo l'esperienza di Prendi In Casa che fa incontrare anziani soli e giovani senza casa, creando una nuova alleanza intergenerazionale
L'elaborazione del lutto e il bisogno del ricordo dei nostri cari defunti. Non solo nei luoghi tradizionali della memoria, i cimiteri. Ma anche attraverso l'esperienza delle cabine del vento
In una società che allontana l’idea della morte e quando avviene la riduce a un evento privato, i cimiteri sono rimasti il luogo della memoria dei defunti