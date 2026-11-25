Tra calendari, dolci e regali, l’Avvento rischia di ridursi a un’operazione di marketing. Come riscoprirne il significato autentico e prepararsi alla nascita di Gesù?

Da qualche anno ormai nei negozi e supermercati spopolano i calendari dell’Avvento con il conto alla rovescia verso il Natale accompagnato da dolci o regalini quotidiani. Peccato però che quasi mai si ricordi il festeggiato, cioè la nascita di Gesù Cristo. Dunque il tempo di preparazione al Natale ormai è solo marketing? E come devono viverlo i cristiani? Risponde il nuovo episodio di Taccuino Celeste podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto