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L’uovo a righe e puntini

Gusci incisi di 60mila anni fa raccontano la nascita del pensiero umano: è il tema della sesta puntata di Bella scoperta con le archeologhe Enza Elena Spinapolice e Valentina Decembrini.
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April 7, 2026
I gusci di uova di struzzo incisi oltre 60mila anni fa, dimostrano l capacità dell’Homo sapiens di elaborare un pensiero geometrico, di trasformare un’idea in un prodotto materiale. In pratica, da quelle righette ha preso avvio tutto il pensiero che ha portato alla filosofia, all’arte, alla fisica, alla letteratura…
Questo è l’argomento della sesta puntata di Bella scoperta, il podcast di Popotus che racconta, appunto, le belle scoperte fatte da esperti di varie discipline. In questo caso, le archeologhe Enza Elena Spinapolice e Valentina Decembrini.

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