L’uovo a righe e puntini
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Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?
Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.
Una paleopatologa del Labanof, studiando scheletri femminili, ricostruisce la vita delle milanesi nel Medioevo.
Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna.
Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.