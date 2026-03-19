Corri ragazzo, corri
Il quinto episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” esplora il rapporto tra sport, autonomia e coraggio: Cosa vuol dire fare sport per non vedenti?
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March 19, 2026
Il quinto episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” esplora il rapporto tra sport, autonomia e coraggio, dalla maratona di New York ai campi da baseball: Cosa vuol dire fare sport per non vedenti?
Matteo Comi, capitano della squadra di baseball “Lampi” di Milano, racconta cosa significa correre 42 chilometri di maratona affidandosi a una guida e come il baseball per ciechi - praticato anche da Davide Arrichetta, altro protagonista della puntata - la libertà di muoversi seguendo il suono di una palla con i sonagli. La storia di Stefano Iannoli dimostra che anche sott’acqua o in mezzo alle rapide la disabilità non cancella il desiderio di adrenalina nè impedisce di sperimentarla.
"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.
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