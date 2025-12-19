Più di 500 migranti tratti in salvo nelle ultime ore al largo di Creta

L'operazione di soccorso ha coinvolto tre navi della guardia costiera ellenica, tre navi di Frontex e tre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze

La Guardia costiera ellenica ha tratto in salvo 545 migranti a largo dell'isolotto di Gavdos, a sud dell'isola di Creta, nelle prime ore di venerdì mattina. I naufraghi avevano lanciato la richiesta di soccorso dall'imbarcazione su cui viaggiavano: l'operazione coordinata dalle autorità elleniche ha coinvolto tre navi della guardia costiera, tre navi dell'agenzia europea Frontex e tre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze. I migranti, di cui non si conosce ancora la nazionalità, sono stati trasferiti nel porto di Rethymno, a Creta e si trovano in buone condizioni di salute.

In precedenza, altri 32 migranti sono stati soccorsi sempre a sud di Creta, dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano era stata avvistata da Frontex a largo di Gavdos. Le persone tratte in salvo sono state trasferite nel porto della città cretese di La Canea.