<

Più di 500 migranti tratti in salvo nelle ultime ore al largo di Creta

di Daniela Fassini
L'operazione di soccorso ha coinvolto tre navi della guardia costiera ellenica, tre navi di Frontex e tre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze
1 min di lettura
December 19, 2025
La Guardia costiera ellenica ha tratto in salvo 545 migranti a largo dell'isolotto di Gavdos, a sud dell'isola di Creta, nelle prime ore di venerdì mattina. I naufraghi avevano lanciato la richiesta di soccorso dall'imbarcazione su cui viaggiavano: l'operazione coordinata dalle autorità elleniche ha coinvolto tre navi della guardia costiera, tre navi dell'agenzia europea Frontex e tre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze. I migranti, di cui non si conosce ancora la nazionalità, sono stati trasferiti nel porto di Rethymno, a Creta e si trovano in buone condizioni di salute.
In precedenza, altri 32 migranti sono stati soccorsi sempre a sud di Creta, dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano era stata avvistata da Frontex a largo di Gavdos. Le persone tratte in salvo sono state trasferite nel porto della città cretese di La Canea.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccomandati per te

Idee e commenti