Pistoia, migliaia di file pedopornografici: arrestato 50enne

Aveva migliaia di file con ritratti nudi minori di età tra i 3 e i 14 anni. Un 50enne pistoiese è stato arrestato in flagranza dalla polizia postale di Firenze dopo una segnalazione ricevuta nell'ambito della cooperazione internazionale investigativa dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo). Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire su Internet "file dal contenuto pedopornografico, in particolare operazioni di upload di detto materiale, raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni". Gli approfondimenti investigativi hanno poi portato a scoprire che l'account oggetto d'indagine risultava riconducibile al 50enne pistoiese. La magistratura fiorentina ha quindi emesso a suo carico un decreto di perquisizione, eseguito dagli investigatori cibernetici di Firenze e di Pistoia. Nel corso della perquisizione effettuata sui dispositivi informatici in uso all'indagato, "sono emersi migliaia di file multimediali raffiguranti minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che ne ha determinato l'arresto in flagranza".