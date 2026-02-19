Perù: José María Balcázar eletto presidente ad interim

Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio. In un contesto di forte instabilità politica, il parlamento di Lima ha eletto il parlamentare di sinistra José María Balcázar (partito Perú Libre, con cui Pedro Castillo ha vinto le elezioni presidenziali cinque anni fa), che guiderà la nazione dopo la destituzione del predecessore José Jerí, che martedì è stato rimosso dall’incarico per impeachment, per un presunto traffico di influenze e presunte assunzioni irregolari, dopo soli quattro mesi in carica. È peraltro il terzo presidente peruviano consecutivo ad essere destituito.

Avvocato ed ex giudice 83enne, Balcázar è il nono presidente a ricevere l’incarico dal parlamento monocamerale del Perù in dieci anni, a causa di un Paese logorato da costanti crisi istituzionali; dal 2018,infatti, il Perù ha visto succedersi diversi presidenti, mettendo in luce una profonda frattura tra il potere esecutivo e il Congresso, e un sistema partitico frammentato, incapace di formare coalizioni di governo durature.

Il mandato di Balcázar tuttavia sarà breve: guiderà il Perù fino all'insediamento del suo successore, previsto per il 28 luglio (festa dell’indipendenza del Paese), dopo le elezioni presidenziali del 12 aprile, con un ballottaggio previsto per giugno. Il compito di questi mesi, in ogni caso, non sarà facile: il nuovo presidente infatti si trova ora ad affrontare un mandato ad alto rischio che prevede di stabilizzare i mercati, preservare l'ordine pubblico e supervisionare elezioni credibili.