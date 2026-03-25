Per meningite chiusa tre giorni Torre Gioia 22 del gruppo Intesa Sanpaolo a Milano
di Redazione
Il grattacielo del gruppo bancario resterà chiuso fino a domenica per permettere l'igienizzazione dei locali. Due casi accertati e un terzo in esame
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March 25, 2026
Due casi di infezione da meningite meningococcica sono stati rilevati nella “Torre Gioia 22” di via Melchiorre Gioia, a Milano, del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il palazzo è ora sottoposto a igienizzazione. Un terzo caso è in accertamento. I vertici del gruppo bancario hanno deciso di chiudere la sede fino a domenica e informare l’Ats di Milano per tracciare i contatti stretti dei dipendenti infettati, al fine di sottoporli a terapia antibiotica. L’Ats, da parte sua, ha attivato tutte le procedure epidemiologiche richieste in questi casi, invitando i lavoratori a prestare attenzione ai sintomi.
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