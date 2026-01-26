Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: "Situazione drammatica"

«La situazione della frana nella notte è notevolmente peggiorata. Siamo molto preoccupati». Sono le parole di Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Una frana ha colpito il centro abitato domenica, ma nel corso della notte le condizioni sono ulteriormente peggiorate. Il capo della Protezione civile in Sicilia, Salvo Cocina, ha dichiarato che la frana «si è estesa in direzione di Gela». Lo smottamento ha provocato soprattutto danni alle strade, che sono state attraversate da lunghe crepe. In via precauzionale, 500 persone sono state evacuate dalle proprie case e hanno trascorso la notte in un palazzetto dello sport. Oggi le scuole a Niscemi rimarranno chiuse ed è stato attivato un Centro operativo comunale. «Al momento l’unico modo per raggiungere Niscemi», spiega ancora il sindaco, «è da Caltagirone, ma stiamo cercando alternative viarie. La situazione è drammatica».