Pedopornografia online, due arresti e sette perquisizioni

Due uomini di 46 e 77 anni, colti nella flagranza di detenzione di materiale pedopornografico, sono stati arrestati a Torino e a Salerno, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato anche a sette perquisizioni. Lo ha reso noto la questura di Milano. L'indagine è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Milano, ed è lo sviluppo di una precedente attività di indagine di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all'arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. "La Procura della Repubblica di Milano - riferisce una nota della questura -ha disposto 7 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle città di Firenze, Genova, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni. Nel corso delle attività, eseguite in collaborazione con gli uffici della Polizia Postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici e rinvenuti video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web rivelatrici di una reiterata ricerca di materiale pedopornografico".