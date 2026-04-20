Pavia, 25enne accoltellato in un parcheggio: fermato un minorenne

Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura. Dalle immagini delle telecamere posizionate nella zona, è emerso che a colpire Vaccaro sarebbe stato solo lui e non gli altri ragazzi (due o tre tutti maggiorenni) che erano con lui e che sono stati interrogati ieri sera. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Una serata in un locale trasformata in tragedia. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, Gabriele e i suoi due amici avrebbero iniziato a discutere con un altro gruppo di giovani già nei pressi del locale dove avevano trascorso la serata. Un confronto acceso, forse legato ad un commento su una ragazza.

Il 25enne, che lavora in una logistica a Pavia, e i suoi due amici si allontanano. L'altro gruppo li segue. Giunti nell'area Cattaneo, la tensione sale. In quel momento qualcuno colpisce Vaccaro al collo. Forse con un coltello o, più probabilmente, con un cacciavite secondo i primi riscontri medico-legali. Insieme a lui viene ferito lievemente all'addome uno dei suoi due amici, ricoverato in ospedale. Vaccaro non sembra grave viene portato a casa di uno dei suoi amici, al quartiere Vallone, nella periferia di Pavia. Le sue condizioni peggiorano e vengono chiamati i soccorsi. Trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove muore in sala operatoria durante un intervento d'urgenza per salvargli la vita. Probabilmente è risultata fatale un'emorragia interna.