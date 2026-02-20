Paralimpiadi, l'Estonia non ci sarà alla cerimonia di apertura

Il Comitato paralimpico estone (Cpe) ha comunicato che gli atleti estoni non parteciperanno alle cerimonie ufficiali delle Paralimpiadi che si apriranno il prossimo 6 marzo in segno di protesta contro la partecipazione all'evento, sotto le rispettive bandiere, dei rappresentanti della Federazione russa e della Bielorussia.

Il Cpe ha specificato che la decisione è stata presa in solidarietà con l'Ucraina e in risposta alla richiesta delle autorità paralimpiche di Kiev di boicottare le cerimonie ufficiali.

«"Riteniamo doveroso partecipare alle competizioni per le quali ci siamo preparati facendo un lavoro eccezionale - ha detto il rappresentante della delegazione estone, Alfred Varnik -. Al contempo, però, crediamo che lo sport internazionale debba rappresentare valori in consonanza con i diritti umani e i principi del diritto internazionale».