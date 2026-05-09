Palermo, un 16enne uccide un uomo di 51 anni e si costituisce
di Redazione
Il fatto è accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Il ragazzo si è poi presentato in questura
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May 9, 2026
Un ragazzo di 16 anni ha ucciso, la notte scorsa, un uomo di 51 anni a Palermo. È accaduto al Villaggio Santa Rosalia.
Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane l'ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.
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