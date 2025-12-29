Palermo, spari contro l'ingresso di una chiesa nel quartiere Zen

Sgomento a Palermo per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. È stato preso di mira l'ingresso secondario della chiesa, con i proiettili penetrati all'interno dell'edificio di via Fausto Coppi, in quello che appare come uno «sfregio inaccettabile alla comunità».

I promotori degli Stati Generali per l'infanzia e l'adolescenza e per le politiche giovanili, che si erano riuniti lo scorso 1 dicembre nella chiesa, hanno condannato «i gravissimi fatti avvenuti proprio contro la parrocchia con colpi di arma da fuoco esplosi contro l'ingresso della chiesa, con danni ingenti. Ribadiamo piena vicinanza al parroco, padre Giovanni Giannalia, e a tutta la comunità parrocchiale. Non possiamo che affermare che tutto questo dimostra, ancora una volta, l'urgenza assoluta di un cambio di passo: servono certamente controlli e repressione dell'illegalità ma è vitale riattivare processi socio-educativi diffusi e radicati nel territorio, coinvolgendo tutte le realtà che vi operano».

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera comunale del Partito democratico Mariangela Di Gangi: «Colpire la chiesa di San Filippo Neri allo Zen - ha detto - significa colpire quella comunità in una delle sue componenti più sane, le sue relazioni e il lavoro quotidiano».