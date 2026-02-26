Padova: monossido di carbonio in un appartamento, un morto e un intossicato

Una persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra dei vigili del fuoco, intervenuta in supporto al personale sanitario del Suem 118, ha rilevato la presenza del monossido di carbonio nei locali, prestando immediata assistenza ai due uomini presenti. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale.