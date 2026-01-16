Ora è ufficiale, Roma avrà il suo Termovalorizzatore

Il commissario straordinario di governo Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Con lo stesso atto è stato emanato il provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (paur), e rilasciate la valutazione di impatto ambientale (via) e l'autorizzazione integrata ambientale (aia).

La realizzazione del polo impiantistico del «Parco delle Risorse Circolari», sottolinea il Campidoglio, andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell'organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma. Questo consentirà alla città di chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti, migliorare il servizio di raccolta, ridurre in modo strutturale il ricorso al trasporto fuori dalla Capitale e generare risparmi significativi per l'Amministrazione e quindi per i cittadini. Il lavoro istruttorio si è concluso con l'introduzione di 11 condizioni ambientali e di 97 prescrizioni che rafforzano l'impianto progettuale la cui esecuzione sarà oggetto di verifica da parte di tutti gli enti coinvolti per competenza. Una parte delle prescrizioni dovrà essere recepita in fase di progettazione esecutiva, che sarà conclusa dal proponente entro i prossimi 30 giorni. Altre indicazioni, invece, interesseranno la fase di gestione dell'impianto. In particolare le prescrizioni riguardano le azioni di monitoraggio e controllo, come lo scarico e l'utilizzo delle acque, le emissioni in atmosfera, la tutela del paesaggio, l'utilizzo di fonti rinnovabili e il rispetto del suolo e del sottosuolo.

«Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore - ha sottolinea Gualtieri - che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti. Non serviranno più discariche e non dipenderemo più dalle altre città d'Europa: grazie ai nuovi impianti, infatti, aumenteremo la quota di raccolta differenziata, risparmieremo soldi e tempo e garantiremo un servizio più efficiente. Voglio ringraziare tutti le Istituzioni e gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per il loro contributo e per le preziose prescrizioni, che testimoniano la serietà dell'iter di autorizzazione e che rafforzano il progetto senza rallentarne la realizzazione, come è giusto per una grande capitale Europea«.