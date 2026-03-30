Operaio muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 49 anni, Ciro De Martino, è morto a Bellizzi, nel Salernitano, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la produzione di ovatta. La tragedia nel primo pomeriggio di lunedì. L'uomo, originario di Montecorvino Rovella, stava utilizzando una macchina impilatrice. Per cause ancora in corso di accertamento è stato schiacchiato dal macchinario, perdendo la vita a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi. Disposto il sequestro della salma e della macchina che ha provocato la tragedia. Accertamenti anche da parte dello Spsal dell'Asl di Salerno. L'uomo era regolarmente assunto.