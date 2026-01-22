Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario
È successo ieri sera in una azienda agricola a Brusasco, nel Torinese. L'uomo è morto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno
January 22, 2026
Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Toccherà adesso ai Carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente.
