Omicidio-suicidio a Bisceglie: spinge la moglie dal balcone e si lancia a sua volta nel vuoto

Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage della palazzina dove vivevano, in via Vittorio Veneto, Bisceglie. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l'ipotesi è infatti che l'uomo abbia gettato la donna dalla finestra dell'abitazione e si sia poi lanciato a sua volta nel vuoto. Entrambi sarebbero precipitati da un'altezza di circa tre metri. Secondo quanto appreso, gli investigatori non scarterebbero nessuna pista per fare luce su quanto accaduto. Sul posto per la constatazione del decesso gli operatori sanitari del 118. Indagini sono in corso per da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Trani.