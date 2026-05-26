Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania

Quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 e ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord Barese, e su un gruppo organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.

L'operazione, eseguita in Italia e in Albania, è stata portata avanti in maniera congiunta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, nell'ambito di una squadra investigativa comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust.