Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsia

Verrà conferito oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, diciassettenne uccisa a pugni e lasciata in un canale a Nizza a Monferrato, nell'Astigiano. L'esame autoptico sarà fondamentale per capire se la ragazza sia morta prima o dopo essere stata buttata e poi abbandonata nel canale, la notte tra venerdì e sabato. In quest'ultimo caso la posizione di Alex Manna, 20enne che ha confessato l'omicidio durante l'interrogatorio di convalida di lunedì, davanti al gip Aldo Tirone, si aggraverebbe e gli potrebbe essergli contestata anche l’omissione di soccorso. Al momento il ventenne rimane accusato di omicidio aggravato dai futili motivi, e non di femminicidio. Il nuovo reato, introdotto lo scorso dicembre, prevede anche la “discriminazione della vittima in quanto donna”. Manna ha negato di averla aggredita in seguito a un rifiuto della vittima (una circostanza che configurerebbe il reato di femminicidio), giustificandosi nel primo interrogatorio davanti al pm, con la circostanza che era già fidanzato e dando come motivazione invece il fatto che la vittima gli aveva rinfacciato un tradimento risalente al periodo in cui i due si frequentavano: "Non l’ho toccata prima dell’aggressione, abbiamo avuto un litigio verbale, alzando la voce, quando abbiamo parlato del mio tradimento. Non riesco a spiegarmi perché ho reagito così". Ma si tratta di una versione che non fornisce un vero movente e con una ricostruzione dei fatti che non convince assolutamente gli inquirenti.