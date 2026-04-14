Nuovo soccorso in mare per Nadir, l'imbarcazione di Sea Watch

Il gommone era stato avvistato da Frontex ma nessun'altra imbarcazione aveva raggiunto i migranti in pericolo

Dopo l’avvistamento di un’imbarcazione in pericolo da parte di Frontex, l’allerta è stata mandata nei canali aeronautici e non ha raggiunto le navi vicine.

«Il nostro aereo Seabird è arrivato sulla scena e informato le navi in zona. Nadir li ha poi soccorsi e portati a Lampedusa». Nadir è l'imbarcazione a vela della Ong Sea Watch utilizzata per soccorrere i migranti in pericolo che traversano il Mediterraneo.

La nave Aurora, sempre della stessa organizzazione umanitaria, è stata invece fermata per 45 giorni dalle autorità italiane. «La motivazione è che, per salvare le 44 persone bloccate sulla piattaforma Didon, non abbiamo messo al corrente dei nostri movimenti le autorità libiche. Le stesse che ci sparano addosso» comunica Sea-Watch Italia.