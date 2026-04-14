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Nuovo soccorso in mare per Nadir, l'imbarcazione di Sea Watch

di Redazione
Il gommone era stato avvistato da Frontex ma nessun'altra imbarcazione aveva raggiunto i migranti in pericolo
1 min di lettura
April 14, 2026
Nuovo soccorso in mare per Nadir, l'imbarcazione di Sea Watch
Il gommone di migranti raggiunto dal veliero Nadir di Sea Watch
Dopo l’avvistamento di un’imbarcazione in pericolo da parte di Frontex, l’allerta è stata mandata nei canali aeronautici e non ha raggiunto le navi vicine.
«Il nostro aereo Seabird è arrivato sulla scena e informato le navi in zona. Nadir li ha poi soccorsi e portati a Lampedusa». Nadir è l'imbarcazione a vela della Ong Sea Watch utilizzata per soccorrere i migranti in pericolo che traversano il Mediterraneo. 
La nave Aurora, sempre della stessa organizzazione umanitaria, è stata invece fermata per 45 giorni dalle autorità italiane. «La motivazione è che, per salvare le 44 persone bloccate sulla piattaforma Didon, non abbiamo messo al corrente dei nostri movimenti le autorità libiche. Le stesse che ci sparano addosso» comunica Sea-Watch Italia.
 

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