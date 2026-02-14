Nuovo attacco Usa contro barca dei narcos: tre morti

Nuovo attacco Usa nel mar dei Caraibi contro un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti: tre le vittime. Con quest'ultima incursione, annunciata dal comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi senza indicare con precisione come e dove sia avvenuta, almeno 133 persone sono state uccise da settembre. Il blitz fa parte di una campagna militare che prende ufficialmente di mira i cartelli che alimentano il traffico di droga negli Stati Uniti, e che sta suscitando polemiche sia negli Usa che a livello internazionale. Esperti e funzionari Onu hanno condannato quelle che secondo loro sono vere e proprie esecuzioni extragiudiziarie. Con la motivazione della lotta al narcotraffico venezuelano, le forze americane hanno catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie a Caracas all'inizio di gennaio.