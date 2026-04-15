Nuovo attacco di Trump al Papa su Truth, e Vance gli fa eco

Nuovo attacco del presidente americano contro il Pontefice, questa volta attraverso il suo social personale, dove Donal Trump ha postato questo messaggio. "Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA!". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Più articolata la posizione del suo vice, che pure oggi ha fatto ancora sentire la sua voce critica contro Papa Leone XIV. "In un certo senso, mi piace anche quando ci sono divergenze. Mi piace quando il Papa interviene su questioni relative a migrazioni, mi piace quando il Papa parla di aborto, quando affronta temi di guerra e pace perché penso che, come minimo, questo stimoli il dialogo". Lo ha detto JD Vance, come riporta la Cnn, affermando di ammirare il Papa, ma puntualizzando poi che "ci sono certamente cose che ha detto il Pontefice negli ultimi mesi su cui non sono d'accordo".