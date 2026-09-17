Nuovi rialzi per benzina e gasolio. Da domani si riduce lo sconto fiscale sul diesel

Il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro a litro per la benzina (ieri 2,132) e 2,266 euro a litro per il gasolio (ieri 2,246). Incrementi anche sulla rete autostradale

Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro a litro per la benzina (ieri 2,132) e 2,266 euro a litro per il gasolio (ieri 2,246). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,236 euro a litro per la verde (ieri 2,222) e 2,346 euro a litro per il gasolio (ieri 2,326).

Continua dunque a macinare record il prezzo del gasolio alla pompa, nonostante la battuta d'arresto delle quotazioni dei prodotti raffinati, spiega il sito di "Staffetta Quotidiana", il giornale dell'energia. In più, con la nuova accisa in vigore da domani, in rialzo di quattro centesimi al litro (4,8 compresa Iva), il prezzo medio nazionale in modalità self service già supera quota 2,3 euro/litro (2,315). Da sabato 26 settembre ci sarà un nuovo aggiustamento al rialzo di cinque centesimi (6,1 compresa l'Iva), con il quale saremmo vicini a quota 2,4.

Domani infatti lo sconto fiscale sul diesel si ridurrà da 17 a 12,2 centesimi (Iva inclusa), con conseguente aumento dei prezzi al consumo di 4,8 centesimi al litro.