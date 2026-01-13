Notte di attacchi sull'Ucraina: quattro morti a Kharkiv

È di quattro morti e sei feriti il bilancio dell'attacco russo di stanotte sulla città ucraina nordorientale di Kharkiv. Lo ha reso noto il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram.

Il sindaco Igor Terekhov ha spiegato che un drone ha colpito una struttura medica pediatrica, causando un incendio.

Diversi missili balistici sono stati lanciati anche verso Kiev, il cui sindaco ha comunicato che i sistemi di difesa aerea stanno lavorando per intercettarli.