Niscemi, lunedì riaprono le due scuole inagibili per la frana

La decisione è stata comunicata dopo la riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi. Ordinanza della Protezione Civile su monitoraggio e analisi del rischio idrogeologico

Lunedì riapriranno le scuole a Niscemi. Gli alunni delle due scuole inagibili per la frana saranno ospitati in altri plessi. È quanto è emerso da una riunione del Centro di coordinamento soccorsi istituito nella sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta.

Il vicario del prefetto ha comunicato che, «sotto il coordinamento della Prefettura, sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l'apertura delle scuole per la giornata di lunedì».

Intanto è stata firmata un'ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, relativa ai primi interventi urgenti: in essa si richiede un'analisi del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi e un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza.