Nelle diocesi Usa forte aumento degli adulti che chiedono il Battesimo
di Redazione
Un fenomeno che ha attirato l'attenzione anche del New York Times
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March 30, 2026
Nel primo anno di pontificato di Leone XIV, le diocesi degli Stati Uniti registrano un forte aumento di nuovi ingressi.
Come riporta il New York Times in un articolo firmato da Elisabetta Dias, nella prossima notte di Pasqua nell’arcidiocesi di Detroit ci saranno 1.428 battesimi, il dato più alto degli ultimi 21 anni. Anche l’arcidiocesi di Galveston-Houston segna il numero più alto degli ultimi 15 anni, mentre nella diocesi di Des Moines si registra un +51% rispetto all’anno precedente.
I vescovi guardano con gioia a questa crescita, interrogandosi anche sulle cause che la determinano.
«Naturalmente crediamo che sia opera dello Spirito Santo – afferma il cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington – tuttavia, in un certo senso, siamo spiazzati».
La sua arcidiocesi si prepara ad accogliere 1.755 nuovi fedeli in questa Pasqua, in aumento rispetto ai 1.566 dell’anno scorso: il dato più alto degli ultimi 15 anni.
«Nella nostra epoca di incertezza e grande ansia c’è una sete profonda di Dio e della stabilità che la fede può offrire», spiega Mitchell Thomas Rozanski, arcivescovo di St. Louis, dove non si registravano numeri di catecumeni così elevati dal 2016.
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