Naufragio nella Manica, quattro morti e 40 persone soccorse

Seconda tragedia in dieci giorni in Francia: quattro persone, due uomini e due donne, sono morte giovedì mattina durante un tentativo di attraversamento della Manica, per raggiungere il Regno Unito. Queste quattro persone hanno «cercato di salire a bordo di un 'taxi-boat' nei pressi di Euquihen-Plage e le correnti, che qui possono essere pericolose, li hanno travolti», ha affermato il prefetto François-Xavier Lauch. Il prefetto ha precisato che si tratta di un bilancio ancora "provvisorio". Secondo la procuratrice di Boulogne-sur-Mer (nord) Cécile Gressier, le quattro persone erano tutte adulte. Ancora ignota la loro nazionalità.

Altre 40 persone sono state soccorse, tra loro anche due bambini. Sono stati tutti trasportati in ospedale.