Naufragio in Grecia, 4 migranti morti

Nuova tragedia del mare: quattro migranti sono morti in un naufragio al largo dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo settentrionale. L'imbarcazione su cui viaggiavano si è ribaltata probabilmente a causa del maltempo. Lo riporta l'emittente statale Ert. La guardia costiera ha recuperato i corpi delle vittime e soccorso 7 persone. Attualmente è impegnata nelle ricerca di altri possibili dispersi. Non è chiaro ancora quanti migranti fossero a bordo dell'imbarcazione, naufragata nelle prime ore di lunedì mattina. Le persone tratte in salvo sono sudanesi. I forti venti che imperversano sulla zona stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso.