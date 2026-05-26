Napoli, 12enne accoltellato in casa. Ipotesi lite familiare, anche il padre ricoverato

Un 12enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano.

L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Il ragazzo è stato colpito al polmone ed è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre sta ancora facendo esami ed è in codice rosso. Una delle ipotesi al vaglio è quella di una lite familiare. I militari ascolteranno la madre del dodicenne, vicini e parenti per ricostruire dinamica e movente.