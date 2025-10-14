Morto Castrezzati, la voce nella strage di piazza della Loggia

É morto a Brescia a 99 anni Franco Castrezzati, il sindacalista che il 28 maggio del 1974 stava parlando sul palco di piazza della Loggia quando scoppiò la bomba che fece otto morti e 102 feriti. Il suo discorso si interruppe sulle parole "a Milano" e poi l'ordigno posizionato in un cestino esplose. Era nato a Cellatica il 21 aprile 1926 e dedicò la sua esistenza alla lotta antifascista, alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla costruzione di un sindacato forte e indipendente. Il 28 maggio 2024 nel giorno del cinquantesimo anniversario della strage, pur in evidenti difficoltà fisiche arrivò in Piazza Loggia dove incontrò anche il Presidente della Repubblica Mattarella.