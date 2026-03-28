Moody's riduce le prospettive di crescita per l'Italia: Pil 2026 a +0,7% invece del + 0,8%

L'agenzia di rating ha anche ritoccato al rialzo le stime sull'inflazione, vista in crescita dall'1,8% al 2,1%

L'agenzia di rating Moody's ha limato le stime di crescita per l'Italia nel 2026 portandole dallo 0,8% allo 0,7%. Ritoccate al rialzo le stime sull'inflazione che passano dall'1,8% al 2,1%. La stima ribasso della crescita e al rialzo dell'inflazione, spiega Moody's nella periodica revisione dei rating dell'Italia, sono legate al conflitto in Iran che si prevede di durata relativamente limitata nello scenario di base.

Il Pil dell'Italia, secondo le previsioni di Moody's, salirà nel 2027 dello 0,8% con un'inflazione al 2%.