Monte Bianco, muore alpinista travolto da una frana

Un alpinista italiano è morto dopo essere stato travolto da una scarica di massi mentre stava procedendo in cordata assieme ad altre due persone sul Grand Flambeau, montagna del massiccio del Monte Bianco, lungo la linea di confine tra Italia e Francia. Nell'incidente avvenuto a circa 3.400 metri, è rimasto coinvolto anche un secondo alpinista anche lui italiano. Il plotone della gendarmeria d'alta montagna (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) ha riferito con uno dei tre è morto sul colpo, il ferito ha riportato fratture multiple ed è ricoverato all'ospedale di Annecy e la guida è rimasta illesa. Non si hanno dettagli sull'identità della vittima.